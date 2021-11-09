Разбившего иллюминатор на рейсе Стокгольм - Москва арестовали

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал дебошира, разбившего стекло иллюминатора в самолете, прилетевшем в Москву из Стокгольма в воскресенье вечером. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Сегодня по ходатайству следователя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Марковская.

В воскресенье вечером во время полета рейса Стокгольм - Москва один из пассажиров, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал ругаться, кричать, бить по креслам и иллюминатору. В результате во время рулежки после посадки он разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора и поранил руку.

Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицией в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").