На складе мебели в Ульяновске произошел пожар

ТАСС, 9 ноября. Пожар произошел на складе с мебелью в Ульяновске. Площадь возгорания составила 4,2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре на складе готовой продукции мебели по адресу: Ульяновск, проезд Апполона Сысцова поступило в 16:10 мск. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения", – сказали в пресс-службе. Как утверждают в ведомстве, изначально площадь пожара составляла 800 кв. метров, но позже выросла до 4 200 кв. метров.

Тушение осложняла большая загрузка здания, на месте происшествия работали 60 человек и 19 единиц техники.

"В 18:39 [по мск времени] пожар локализован на площади 4 200 кв. метров", - собщили в пресс-службе.

Также на месте работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ в воздухе. Угрозы жилым домам нет, они находятся в трех километрах от склада. Пострадавших нет.