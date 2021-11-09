Карантин по АЧС ввели с 9 ноября на предприятии в Новочебоксарске

ТАСС, 9 ноября. Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о введении со вторника карантина по африканской чуме свиней (АЧС) на территории предприятия в городе Новочебоксарск. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале органов власти республики.

Ранее Государственная ветеринарная служба Чувашии сообщила, что лабораторные исследования выявили ДНК африканской чумы свиней в колбасе на мясоперерабатывающем предприятии в городе Новочебоксарск. Ведомство проводит расследование по факту возникновения вспышки АЧС.

Согласно распоряжению, инфицированными объектами были признаны помещения первого этажа здания и морозильные контейнеры, расположенные по адресу: ул. Восточная, владение 12Б.

Государственной ветеринарной службе Чувашии поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации источника АЧС на инфицированных объектах.