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Дело возбудили после хищения 50 млн рублей при ремонте дороги Екатеринбург - Тюмень

По информации Уральской транспортной прокуратуры, субподрядчик предоставил подрядчику и заказчику работ акты, в которых содержались сведения о завышенных расходах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 50 млн рублей из бюджета страны при ремонте автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень. Субподрядчик передал подрядчику и заказчику недостоверные сведения о расходах, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

ФКУ "Уралуправтодор" и АО "ДЭП №8" заключили договор на ремонт дороги по программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)". В результате представителям организации удалось, обманув подрядчика и заказчика, похитить из федерального бюджета более 50 млн рублей, говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере").

В пресс-службе пояснили, что после выполнения работ субподрядчик передал акты, в которых содержались сведения о завышенных расходах. На основании этих недостоверных документов заказчик оплатил услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги.

Дорога Екатеринбург - Тюмень имеет большой трафик, в связи с чем на ней решили увеличить количество полос.

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