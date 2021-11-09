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При столкновении двух автобусов на юге Мексики погибли 10 человек

Еще три человека получили травмы

МЕХИКО, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали во вторник в результате столкновения двух микроавтобусов в районе Паленке в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила в Facebook региональная спасательная служба.

После столкновения оба транспортных средства полностью сгорели. Сведений о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц Паленке, где им оказывается необходимая помощь.

В пригороде Мехико 6 ноября грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил шесть автомобилей. Погибли 19 человек, еще трое получили травмы.

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