Три человека погибли при пожаре в доме в Пензенской области

ПЕНЗА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в среду в двухквартирном доме в Каменке Пензенской области. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в доме на улице Паршина в Каменке поступила в экстренные службы в 00:31 мск от очевидца. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. В результате пожара выгорела квартира на площади 60 кв. м и сгорели надворные постройки [на площади] 36 кв. м. В сгоревшей квартире обнаружены трое погибших: женщина 1961 года рождения, мужчина 1980 года рождения, женщина 1964 года рождения", - отметили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 10 человек и три единицы техники. По факту ЧП проводится проверка.