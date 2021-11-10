В ДТП в Челябинске травмы получили три пассажира автобуса

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей и автобуса произошло в центральной части Челябинска во вторник вечером, в результате три пассажира получили травмы. Водитель одной из легковых машин с места происшествия скрылся, говорится в сообщении, распространенном в среду отделением пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по городу.

"Девятого ноября в 19:44 (17:44 мск) в Челябинске, на ул. Свободы, 139, водитель, управляя автомобилем Range Rover, при повороте направо не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, который от удара изменил траекторию движения и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Kia Rio. После столкновения Range Rover <…> совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате происшествия три пассажира автобуса получили травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, водитель Range Rover с места ДТП скрылся. Однако в результате оперативно-разыскных мероприятий личность водителя установлена.