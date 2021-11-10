Мошенники выманили у нефтедобывающей компании в ХМАО около 9 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Неизвестные от лица лжеруководителя выманили у нефтедобывающей компании в Сургуте около 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.

"В УМВД России по Сургуту обратилась жительница города и сообщила, что мошенники похитили у фирмы, в которой она работает, почти девять миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина рассказала полицейским, что является главным бухгалтером компании, которая занимается услугами в области добычи нефти и газа, а также ремонтом нефтяных скважин. Она сообщила, что на ее рабочую почту пришло сообщение якобы от руководителя фирмы. В содержании электронного письма был указан счет общей суммой около трех млн рублей на оплату заказанного оборудования. Документ не вызвал у нее подозрений, она произвела транзакцию по переводу денежных средств. На следующий день на электронную почту организации вновь пришло аналогичное письмо. На этот раз сумма, указанная в счете, составляла около шести млн рублей. Потерпевшая сформировала платежное поручение и оплатила заказ в полном размере.

Спустя несколько часов на почту снова пришел новый счет на сумму более четырех млн рублей и распоряжение от якобы директора фирмы его оплатить. Главный бухгалтер вновь попыталась отправить заявленную сумму на оплату, но ей позвонил реальный директор организации и сообщил, что в банке попросили его подтвердить платеж. Сотрудница компании пояснила директору всю ситуацию. "Как выяснилось, никаких электронных писем учредитель не отправлял, все счета оказались поддельными. Руководитель фирмы позвонил в банк, через который осуществлялся платеж, и попросил приостановить движения по денежным средствам, которые были направлены, однако сделать этого уже не удалось. Женщина успела осуществить две транзакции по переводу около девяти млн рублей на счета мошенников", - добавили в пресс-службе.