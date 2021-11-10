Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантом по делу об отравлении метиловым спиртом в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Областной суд оставил Армена Аветисяна и Надира Мамедова под стражей", - говорится в сообщении.

9 октября суд также оставил под стражей Анара Айвазова. Еще один подозреваемый по делу - Олег Романов - из поселка Белоярский отпущен после задержания, апелляция прокурора была отклонена. Арестованный Верх-Исетским районным судом Микайыл Назаров также подал апелляцию.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. По последним официальным данным, в результате отравления погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях, уточнял, что их число увеличилось до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц").