В Симферополе произошел взрыв газа в жилом доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Симферополе, пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня в 11:25 в доме по улице Лермонтова произошел хлопок. Пятый этаж девятиэтажного дома - без последующего горения, без пострадавших", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что конструкции дома не повреждены, выбиты стекла окна и балкона в квартире, где произошел взрыв. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты газовой службы, выясняя причины произошедшего.

В мэрии Симферополя агентству пояснили, что, по предварительной информации, произошла утечка газа. Эвакуация в доме не проводилась.