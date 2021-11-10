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Полиция начала проверку инцидента с экс-чиновником из Ингушетии в больнице Москвы

По данным источника, Багаудин Цолоев устроил дебош в НИИ глазных болезней

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственную проверку после дебоша, который устроил в НИИ глазных болезней бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев.

"Начата доследственная проверка после того, как в НИИ глазных болезней на улице Россолимо посетитель сломал дверь и устроил скандал в кабинете главного врача. Инцидент произошел в минувший вторник", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, дебоширом оказался экс-зампредседателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев, который в ходе конфликта выражался нецензурно и избил главного врача НИИ.

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