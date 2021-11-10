В Краснодаре проводят проверку после инцидента в поликлинике с вооруженным мужчиной

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента в поликлинике в Краснодаре, куда пришел мужчина с оружием. Он задержан при содействии сотрудников Росгвардии, мотивы его действий устанавливают. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"Поступило сообщение о том, что в помещении медицинского учреждения, расположенном на улице Ставропольской, сотрудником частного охранного предприятия при содействии Росгвардии задержан вооруженный гражданин. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы действий задержанного. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержан 44-летний краснодарец, по внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружили снаряженный боевыми патронами охотничий карабин, который он держал в руках, а также травматический пистолет. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств.