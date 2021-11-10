Одним из напавших на приют для собак под Ростовом оказался сотрудником МЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудника МЧС, который с еще двумя мужчинами напал на приют для собак в Ростовской области, уволили за поведение, несовместимое с кодексом чести сотрудника МЧС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

8 ноября сообщалось, что трое мужчин совершили вооруженное нападение на приют для собак "Дядя Феникс" в станице Грушевской Аксайского района Ростовской области. По информации руководителя приюта Ильи Нурутдинова, одну из собак мужчины застрелили.

"По данному происшествию проведена проверка в отношении сотрудника ГУ МЧС России по Ростовской области. Факт подтвердился. Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства ГУ этот сотрудник уволен", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что Главное управление МЧС России по Ростовской области приносит свои извинения перед сотрудниками приюта.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС подтвердили, что в полицию поступило такое сообщение. По данному факту проводится проверка.