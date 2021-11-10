Суд в Москве продлил домашний арест фигурантке дела о призывах к беспорядкам на выборах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 14 февраля домашний арест студентке Высшей школы экономики (ВШЭ) Марии Платоновой по делу о призывах к беспорядкам во время выборов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 14 февраля 2022 года в отношении Платоновой Марии Андреевны. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении обвиняемой Платоновой М. А. меры пресечения на более мягкую судом отказано", - сказали в суде.

По тому же делу арестованы Алексей Курлов, Дмитрий Чебанов, Никита Крещук, Жанна Чернова. Дело возбуждено по факту публикаций Telegram-канала "Что делать", которым руководит Дмитрий Чебанов.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создала сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни голосования с 17 по 20 сентября. Следователи установили в опубликованных видео "наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц", обвиняемым по делу грозит до 10 лет лишения свободы.