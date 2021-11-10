{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сроки устранения прорыва водопровода в Казани могут сдвинуться к обеду

Без воды остаются пять домов и детский сад

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Коммунальная авария, из-за которой без воды остались детский сад и пять домов в Казани, может быть устранена к обеду 11 ноября, сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов Казани.

"Сроки устранения аварии предварительно могут сдвинуться к обеду завтрашнего дня", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что работы ведутся. "Сделают все возможное, чтобы устранить все быстрее", - сообщили в пресс-службе. Возле дома № 39 по улице Батыршина установили цистерну с водой.

Порыв на водопроводе произошел по на улице Баруди в Казани. Под отключение попадали пять домов (Батыршина, 35, 37, 39, Баруди, 11, 13) и детский сад. Сообщалось, что аварию планируют устранить к утру. Администрация района просит жителей выбирать иной маршрут передвижения.

Теги
РоссияТатарстан
Еще один брат умершего мэра Кривого Рога найден мертвым
В полиции заявили, что Борис Павлов покончил с собой
Читать полностью