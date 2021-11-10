Еще один брат умершего мэра Кривого Рога найден мертвым

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Двоюродный брат покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова найден мертвым в собственной квартире. Об этом в среду сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Погибшего звали Борис Павлов. В полицию обратилась его гражданская жена, она обнаружила тело", - сказала Старчевская украинскому изданию Liga.net.

Как утверждают правоохранители, Павлов длительное время тяжело болел, а 10 ноября ушел из жизни, покончив с собой.

Это уже вторая смерть в семье мэра после его собственной - в октябре был найден мертвым родной брат градоначальника Андрей Павлов. Прокуратура расследует его смерть как умышленное убийство.

15 августа тело мэра Кривого Рога Константина Павлова было обнаружено на пороге его дома. Следствие рассматривало три версии, в начале сентября в полиции сообщили, что версии об убийстве и инсценировке самоубийства Павлова опровергнуты. Рассматривались версии о суициде и доведении до суицида.