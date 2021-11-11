В Красноярске начали проверку в связи со смертью блогера после пластической операции

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку смерти 47-летней жительницы Новосибирска после перенесенной пластической операции в клинике в Красноярске. Об этом в четверг журналистам сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным местных СМИ, умершая женщина - известный блогер из Новосибирска Яна Фиалковская. Она стала известной после того, как похудела на 60 кг, а потом стала помогать худеть своим подписчикам.

"Организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти 47-летней жительницы Новосибирска после перенесенной пластической операции. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей", - сообщили в СК.

По данным ведомства, 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии, расположенной в Центральном районе Красноярска, женщине сделали хирургическую операцию, после которой на следующие сутки она умерла.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана комплексная оценка деятельности врачей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.