Дело по факту превышения должностных полномочий экс-депутатом Думы расследуют на Чукотке

ТАСС, 11 ноября. Уголовное дело в отношении экс-председателя Думы Чукотского автономного округа расследуется на полуострове, он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России по Чукотскому АО.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя, как председателя Думы Чукотского автономного округа, а также издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались.

"В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Накануне партия "Единая Россия" исключила из своего состава депутата Александра Маслова, в отношении которого и было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.