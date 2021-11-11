Снег с дождем стали причиной нескольких аварий с участием 16 машин в районе МКАД

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Несколько ДТП произошло минувшей ночью на Дмитровском шоссе рядом с МКАД, где в общей сложности столкнулись 16 машин. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной аварий стал снег с дождем.

"На Дмитровском шоссе недалеко от съезда на МКАД произошло несколько ДТП с участием 16 автомобилей. По предварительной информации, причиной таких аварий стал снег с дождем, а также летняя резина", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном главке МЧС предупреждали, что гололедица и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве до утра четверга. В связи с этим водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также им посоветовали избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.