Два человека погибли в ДТП с легковой машиной и автобусом под Тулой

ТУЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель и пассажир легковой машины погибли при столкновении с рейсовым автобусом на трассе в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В 10:10 мск на 3-м км автодороги Богородицк - Епифань произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и рейсового автобуса ПАЗ, следующего по маршруту Богородицк - Бегичево. <...> В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир ВАЗа, личности которых устанавливаются", - говорится в релизе пресс-службы.

О пострадавших в пассажирском автобусе на данный момент не сообщается. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. "В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося", - добавили в пресс-службе.