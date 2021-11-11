Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Штейн по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе приговор муниципальному депутату Людмиле Штейн по делу о нарушении санитарных норм в ходе акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Штейн и оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу осужденной - без удовлетворения", - сказали в Мосгорсуде.

В конце августа Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района Москвы и участницу группы Pussy Riot Людмилу Штейн к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной январской акции в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Осужденная не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющегося надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа, два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.