Нижегородского подростка арестовали по обвинению в поджоге школьника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту поджога 15-летнего подростка, обвиняемый задержан и заключен под стражу, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СО по г. Бору следственного управления СК РФ по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту поджога 15-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Благодаря грамотно спланированным следственным действиям следователями СК совместно с оперативными сотрудниками отдела МВД России города 17-летний подозреваемый был задержан, он заключен под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 7 ноября вечером на улице Вокзальной поселка Неклюдово города Бора двое подростков поссорились из-за того, что потерпевший облил знакомого пивом. Нетрезвый злоумышленник избил подростка, который убежал от обидчика, но около железнодорожной станции подозреваемый настиг его, оглушил, облил легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся.

Придя в сознание, школьник смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Его госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично.