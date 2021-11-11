Житель Омской области получил условный срок за нападение на съемочную группу НТВ

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к условному заключению жителя Омской области, который 28 мая 2021 года напал на съемочную группу НТВ. Журналисты работали над сюжетом о депутате Покровского сельского поселения Алексее Анищенко и его супруге, подозреваемых в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"32-летний местный житель <…> признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и повреждением их имущества"). <…> Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 28 мая родственник супруги Анищенко встретил корреспондентов НТВ, которые готовили сюжет об уголовном деле, возбужденном в отношении народного избранника и его жены. Он попытался забрать у оператора телекамеру, толкнув его в плечо. Сотрудник НТВ уронил камеру и повредил ее. После этого нападавший, держа в руках металлический прут, угрожал нанести журналистам телесные повреждения.