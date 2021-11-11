Семь человек доставили в полицию после массовой драки на западе Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Словесный конфликт между мужчинами на западе Москвы перерос в драку, в результате которой семь человек доставлены в отдел полиции для разбирательства. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Вечером 10 ноября в ОМВД России по району Солнцево поступило сообщение о конфликте на улице Матросова. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между семью мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Все участники задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.