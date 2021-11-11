Арестовали одного из полицейских, обманом забравших у мужчины 1,3 млн рублей в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы в четверг заключил под стражу полицейского Сергея Новикова, обвиняемого вместе в двумя его коллегами в ограблении водителя на 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением суда Новиков заключен под стражу на срок до 30 декабря по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 и п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Превышение должностных полномочий" и "Грабеж")", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, житель Подмосковья ехал в своем автомобиле с 1,3 млн рублей для покупки строительных материалов. Он остановился возле леса, где к его машине подошли трое сотрудников полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО. Обнаружив при досмотре деньги, сотрудники полиции взяли их якобы на экспертизу и сообщили потерпевшему, что они фальшивые и на этом основании конфисковываются. Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы, все трое полицейских были задержаны.