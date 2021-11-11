В Рязани поезд повредил теплотрассу

ТАСС, 11 ноября. Тепловоз зацепил магистральную трубу воздушной теплотрассы в Рязани, в результате происшествия в зону отключения попали 27 домов, соцучреждения и военная часть. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Рязани.

"По предварительным данным, небольшой тепловоз повредил магистральную тепловую трубу", - сообщили в ЕДДС.

Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации города, 11 ноября на улице Забайкальской, в районе дома № 25 стр. 1 у железнодорожных путей произошло повреждение воздушной теплотрассы. Бригада коммунальщиков оперативно выехала на место для оценки ситуации и устранения аварии.

В результате происшествия была отключена котельная, 27 домов временно остались без тепла, 16 - без горячей воды. Также в зону отключения попали детский сад, школа искусств и военная часть.

Последствия аварии устраняются.