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На трассе в Нижегородской области перевернулся автобус

Три человека госпитализированы
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 11 ноября. Пассажирский автобус перевернулся на 27-м километре автодороги Володарск-Ильино в Нижегородской области, три человека госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Произошло опрокидывание рейсового автобуса. Предварительная причина произошедшего - водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям. Предварительно установлено, что в салоне пассажирского автобуса находилось около 15 человек. В результате ДТП троих пассажиров, получивших телесные повреждения, попутные автомобили доставили в ближайшие медицинские учреждения", - сказали ведомстве.

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РоссияНижегородская область
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