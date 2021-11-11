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В Москве арестовали мужчину, выстрелившего в голову оппоненту в ходе дорожного конфликта

Мужчина обвиняется в покушении на убийство

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, который в ходе дорожного конфликта ранил в голову из травматического пистолета своего оппонента. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 9 ноября на проезжей части вблизи жилого дома, расположенного по Олонецкой улице в Москве, между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел выстрел из травматического пистолета в голову потерпевшему", - сказала Иванова, добавив, что в четверг суд заключил под стражу стрелявшего.

Он обвиняется в покушении на убийство.

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