По факту гибели трех человек при пожаре в Пензенской области возбудили дело

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Каменке Пензенской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября в одной из двух квартир дома по ул. Паршина в Каменке произошел пожар, в результате которого погибли две женщины 1980 и 1961 годов рождения и мужчина 1980 года рождения. По предварительным данным следствия, их смерть наступила от отравления окисью углерода.