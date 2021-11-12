В 27 домах в Рязани возобновили подачу тепла после повреждения поездом теплотрассы

ТАСС, 11 ноября.. Подачу тепла возобновили в 27 домах, соцучреждениях и военной части в Рязани после повреждения поездом магистральной тепловой трубы. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Рязани.

"Отопление восстановили, заполняют систему", - говорится в сообщении.

Подача тепла возобновлена во всех 27 домах, в соцучреждениях и военной части. Работы по подключению горячей воды продолжаются, добавили в ЕДДС.

По предварительным данным, 11 ноября у железнодорожных путей на улице Забайкальской в районе дома № 25 стр. 1 произошло повреждение тепловозом воздушной теплотрассы. В результате происшествия отключили котельную, 27 домов временно остались без тепла, 16 - без горячей воды. Также в зону отключения попали детский сад, школа искусств и военная часть.