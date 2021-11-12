В Хабаровском крае СК проверит организаторов экскурсий к самолету, разбившемуся на Хехцире

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации об организации туров к обломкам самолета, разбившегося этой осенью в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае. Об этом сообщили журналистам в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Что известно о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

"В СМИ опубликована информация об организации платных экскурсий к месту крушения Ан-26. По данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Самолет упал в Большехехцирском заповеднике, где обитают амурские тигры, медведи и другие хищники, отмечается в сообщении СК. Организаторы экскурсий, приводя людей в тайгу, подвергали их жизнь опасности.

Ранее Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье" сообщила, что сотрудники Большехехцирского заповедника выявили более 20 нарушений посещения ООПТ в районе горы Хребтовой. К месту трагедии, где разбился самолет Ан-26 и погибли люди, туристы отправлялись не только пешком, но и на транспорте, организовывались в том числе платные экскурсии.

Проход на территорию заповедника без разрешения запрещен, административный штраф составляет от 3 до 4 тыс. рублей. Для предотвращения таких нарушений руководством заповедника введено усиленное патрулирование территории.

Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, экипаж выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Судно врезалось в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. На борту находились шесть человек, все погибли. После завершения работ на месте остались обломки самолета, там также установлен памятный крест.