В Хакасии гражданин Таджикистана получил 2,5 года колонии за пропаганду терроризма

ТАСС, 12 ноября. Военный суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы гражданина Таджикистана за пропаганду идей террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад" (запрещена в РФ) на территории Хакасии. Об этом в пятницу говорится в сообщении управления ФСБ по Хакасии.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументированы факты распространения проживающим в г. Абакане гражданином Республики Таджикистан идеологии террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад" <…> Приговором 1-го Восточного окружного военного суда сторонник террористических организаций был признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

За несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) был осужден его соотечественник, проживавший с ним в одной квартире и знавший о деятельности осужденного. Мужчине назначен штраф в 25 тыс. рублей, он лишен вида на жительства в РФ.