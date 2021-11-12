Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Южно-Сахалинске, госпитализированы трое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Пожар возник в ночь на 12 ноября. Без крова остались 24 человека, в том числе шесть детей. Сейчас в детской областной больнице из-за отравления угарным газом находятся три ребенка в возрасте от 1,5 до трех лет. Информация о погибшем мужчине ранее официально подтверждена не была.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в пресс-службе СК.

Следователи предполагают, что произошедшее могло быть умышленным поджогом. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Свою проверку проводит прокуратура.

Сгоревший 15-квартирный дом барачного типа восстановлению не подлежит. Он был признан аварийным и включен в программу расселения на 2023 год. Сейчас девять погорельцев находятся в пункте временного размещения "Ласточка", остальные остались у родственников. В ближайшее время власти решат вопрос о предоставлении квартир людям. Будут рассматриваться все варианты как в муниципальном фонде, так и в строящихся домах. Также сейчас решается вопрос по обеспечению людей питанием, одеждой и финансовой помощью.