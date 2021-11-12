Суд оправдал саратовского экс-министра здравоохранения по делу о превышении полномочий

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд вынес оправдательный приговор бывшему министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной, которая обвинялась в превышении полномочий, сообщает Фрунзенский районный суд Саратова в пятницу.

"Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Мазиной состава преступления и <…> постановил оправдательный приговор", - говорится в опубликованном сообщении.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагали следователи.

Судом установлено, что поставщиком медицинского оборудования был представлен полный комплект документов, а "выявленные в ходе приемки УЗИ-аппаратов нарушения условий контракта не препятствовали в их приемке".