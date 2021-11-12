Четыре населенных пункта Самарской области остались без газоснабжения из-за ДТП

САМАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Четыре населенных пункта в Богатовском районе Самарской области остались без газоснабжения из-за наезда грузовика на газопровод высокого давления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня, 12 ноября 2021 года, около 06:10 (05:10 мск) на автодороге Богатое-Самара-Утевка на 27 км около села Съезжее Богатовского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля с полуприцепом-цистерной не обеспечил безопасность скоростного режима и совершил съезд с автодороги с последующим наездом на газопровод высокого давления. С места происшествия водитель скрылся", - рассказали в пресс-службе.

В результате было приостановлено газоснабжение в селах Виловатое, Съезжее, Андреевка, Максимовка. Сейчас без газа остаются более 1 тыс. частных жилых домов, аварийной бригадой газовой службы ведутся работы по устранению порыва.

На место происшествия выехал прокурор Богатовского района Александр Коробов. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции, а также проведение восстановительных работ, отметили в надзорном ведомстве.