Журналистам Баданину и Верзилову грозят штрафы за нарушение работы СМИ-иноагентов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главному редактору издания "Проект" Роману Баданину и создателю "Медиазоны" Петру Верзилову грозят штрафы по 10 тыс. рублей каждому за нарушение правил деятельности средств массовой информации, внесенных в перечень иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в столичных судах, в которые поступили соответствующие протоколы Роскомнадзора.

"В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента) в отношении Романа Баданина. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Заседание суда назначено на 1 декабря", - сказали в Чертановском районном суде. В свою очередь в Головинском суде ТАСС сообщили, что туда поступил протокол Роскомнадзора по аналогичной статье, составленный в отношении Петра Верзилова. "Заседание суда по этому вопросу пройдет 6 декабря", - сказали в суде. Какие именно нарушения вменяются Баданину и Верзилову, не уточняется.

15 июля 2021 года Генеральная прокуратура РФ признала издание "Проект" нежелательной в России организацией. Позже ряд его авторов, включая Баданина, были признаны иноагентами. В конце сентября Министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналистов "Медиазоны", включая ее создателя Петра Верзилова.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.