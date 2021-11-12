В Кирово-Чепецке произошла утечка фтористого водорода

ТАСС, 12 ноября. Порядка 400 человек эвакуированы из школы № 4 в Кирово-Чепецке из-за утечки фтористого водорода на ближайшем к учебному заведению предприятии "Галополимер", сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

"В Кирово-Чепецке на предприятии "Галополимер" произошла утечка фтористого водорода. Из школы № 4 эвакуированы 400 человек, включая 24 преподавателей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, масса утечки составляет 1,4 тонны. Угрозы людям нет, эвакуация проведена в превентивных целях. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет.

На сайте администрации города сообщили, что специалисты локализовали выброс фтороводорода на предприятии "Галополимер".

"12 ноября в 11:50 <...> в цехе 144 на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" произошла нештатная ситуация с выбросом фтороводорода. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении.

Прокуратура Кировской области начала проверку после выброса фтороводорода на заводе.

"Прокуратура Кировской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. К устранению последствий происшествия привлечены специалисты МЧС. Причины устанавливаются, результаты исследования полученных проб воздуха специалистами контролирующих органов, результаты надзорных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в ЕДДС Кирово-Чепецка, облако за территорию завода не вышло, а ветер дует в другую сторону от города.

Фтороводород - это бесцветный токсичный газ (при стандартных условиях) с резким запахом, при температуре ниже 19,9°C - бесцветная подвижная летучая жидкость. Фтористый водород применяют для получения криолита, фтористых производных урана, фреонов, фторорганических веществ, матового травления силикатного стекла.

Группа компаний "Галополимер" - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий на мировой рынок 9% всего вырабатываемого объема, российский изготовитель фторопластов и изделий из них. В состав группы компаний "Галополимер" в том числе входит ООО "Галополимер Кирово-Чепецк".