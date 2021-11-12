На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение в сторону области на Ленинградском проспекте в Москве затруднено из-за столкновения четырех машин. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На дублере Ленинградского проспекта в районе д. 40 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Занято две полосы из четырех в сторону области. Движение в районе аварии затруднено", - говорится в публикации.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, одним из участников аварии стал автомобиль футбольного PR-агента Елены Болотовой, за рулем которого находился ее супруг. По данным источника, в ДТП никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, несоблюдение дистанции могло стать причиной столкновения.

"По версии сотрудников Госавтоинспекции, ДТП на Ленинградском проспекте могло произойти в результате несоблюдения дистанции одним из автомобилей", - сказал собеседник агентства.