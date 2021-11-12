Омский экс-депутат выплатил приставам почти 40 млн рублей за недвижимость в Германии

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат омского городского совета Василий Мамонтов, который приобрел квартиру в Германии на неподтвержденные доходы, вместо ее обращения в пользу государства выплатил приставам почти 40 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Омской области.

"У нас было исполнительное производство в отношении Мамонтова Василия Васильевича и Мамонтовой Люси Геннадьевны о взыскании с них чуть менее 40 млн рублей. Оба производства окончены фактическим исполнением, т. е. должники полностью расплатились", - сказали в пресс-службе.

В 2017 году омский суд по иску прокуратуры принял решение обратить в доход государства это имущество, которое Мамонтов и его супруга приобрели на неподтвержденные доходы. Прокуратура также добилась наложения ареста на недвижимость, чтобы бывший депутат не продал квартиру и помещение под машино-место в Дюссельдорфе (Германия). Осенью 2020 года суд принял решение в связи со сложностями с конфискацией имущества в Германии взыскать с супругов его стоимость. Исполнительные листы были переданы приставам.

Депутат горсовета и его супруга приобрели спорное имущество в 2015 году. Проведенная прокуратурой проверка показала, что его стоимость (38 млн рублей) значительно превышает доходы супругов за последние три годы. Также покупка не была своевременно отражена в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Объяснить происхождение средств, на которые было приобретено это имущество, Мамонтовы не смогли.

Впервые в омский горсовет Мамонтов был избран в 2002 году. В 2012 году он прошел в парламент в третий раз и стал первым заместителем председателя совета. Депутат 21 июня 2017 года подал заявление об отставке по собственному желанию. Причины такого решения Мамонтов не озвучил.