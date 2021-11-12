Движение на Ленинградском проспекте в Москве восстановили после столкновения четырех машин

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта после столкновения четырех машин на Ленинградском проспекте на севере Москвы восстановлено. Об этом в пятницу сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

ДТП с участием четырех машин произошло около 14:30 в районе дома 40 на Ленинградском проспекте. Пострадавших нет.

Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. По версии сотрудников Госавтоинспекции, ДТП на Ленинградском проспекте могло произойти в результате несоблюдения дистанции одним из автомобилей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в автоаварию попал автомобиль футбольного PR-агента Елены Болотовой. За рулем в момент ДТП находился ее супруг. Также участником аварии стал автомобиль бизнесмена, миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова, за рулем которого находился его водитель.