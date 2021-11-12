После убийства имама в Дагестане возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства имама мечети и ранения еще двух человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу в селе Аметеркмахи в Дагестане произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним жителем села и имамом мечети. Прибыв к домовладению матери потерпевшего, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего имам был убит, два человека получили ранения. С целью пресечения дальнейших противоправных действий стрелявшего, будучи раненым, сын погибшего имама оказал противодействие и нанес стрелявшему удар ножом. В последующем от ножевого ранения нападавший скончался.

Как отмечается, брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении. На месте работают следователи и криминалисты, сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль ведомства. "Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Марат Сайпулаев и прокурор Акушинского района", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в администрации района ТАСС сообщили, что стрельба произошла в селе на бытовой почве.