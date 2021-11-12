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ДТП со столкнувшейся с поездом "Газелью" в Красноярском крае произошло из-за нарушения ПДД

Водитель "Газели" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Водитель грузопассажирской "Газели", столкнувшейся с поездом в Красноярском крае, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярской железной дороги.

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"Сегодня, 12 ноября 2021 года, в 20:26 (16:26 мск) по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково - Лесосибирск Красноярской железной дороги (Енисейский район Красноярского края), оборудованном автоматической переездной сигнализацией, водитель пассажирского автомобиля "Газель" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось, отметили в компании. Схода подвижного состава не произошло, локомотивная бригада не пострадала. Нарушения движения пассажирских поездов не произошло.

В результате столкновения погибли пять человек, находившихся в "Газели", еще двое пострадали.

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РоссияКрасноярский край
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