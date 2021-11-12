Сотрудники одного из предприятий погибли в ДТП с поездом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники одного из предприятий находились в "Газели", которая столкнулась с поездом в Красноярском крае. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"[Это] сотрудники одного предприятия. Ехали с работы в гостиницу", - сказали в главке.

В пресс-службе уточнили, что документы у водителя "Газели"были в порядке. "Категория "В", лицензия не требуется. Она принадлежит собственнику. Водитель госпитализирован", - пояснили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что речь идет о компании "Мостстрой".

Авария произошла на перегоне Абалаково в Лесосибирске. На железнодорожном переезде столкнулись товарный поезд и грузопассажирская "Газель". В результате погибли пять человек, двое получили травмы. Состав не сошел с рельсов, нарушений в графике движения нет.

На месте ДТП работает 22 человека и восемь единиц техники.