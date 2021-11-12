Полиция задержала подозреваемого в убийстве предпринимателя в Красногорске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины в частном доме в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г. о. Красногорск при поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1969 года рождения, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. 8 ноября 2021 года в частном доме, расположенном в деревне Гольево Красногорского городского округа, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением", - сказала она.

По словам Петровой, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в ГСУ СК России по Московской области.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о предпринимателе Гаике Арутюняне. По его данным, предварительно, мужчину застрелили из охотничьего ружья, зарегистрированного на жителя Владимирской области.