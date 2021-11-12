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Муфтият Дагестана осудил конфликт в селе Аметеркмахи

Его заместитель в своем видеообращении принес соболезнования семье погибшего имама, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Муфтият Республики Дагестан осудил инцидент в селе Аметеркмахи Акушинского района. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба муфтията региона.

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Ранее сообщалось, что имам мечети убит, еще два человека ранены в результате стрельбы из-за земельного конфликта в дагестанском селе. Нападавший ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

"Муфтият нашей республики всегда осуждал и будет осуждать подобного рода неправомерные действия. Хотим соболезновать семье погибшего имама, а всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - сказал в своем видеообращении заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов.

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РоссияСеверный КавказДагестан
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