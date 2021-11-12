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В Башкирии суд прекратил дело на главу района за предоставление сиротам непригодного жилья

Производство по делу прекратили в связи с истечением сроков давности

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии прекратил уголовное дело на бывшего главу Белорецкого района Владислава Миронова за предоставление сиротам непригодного жилья из-за истечения сроков давности. Чиновник обвинялся в 16 эпизодах о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в пятницу.

"В ходе предварительного слушания адвокатом обвиняемого было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения Миронова к уголовной ответственности. Суд ходатайство защитника удовлетворил, постановив прекратить уголовное дело в отношении Владислава Миронова. Постановление в законную силу не вступило", - сказано в сообщении.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Миронова 2 ноября. По версии следствия, в 2012-2014 годах он предоставил 16 сиротам приобретенные администрацией района на вторичном рынке жилые дома. При этом санитарное и техническое состояние домов не обследовалось. Прокурорская проверка выявила, что возраст домов превышал 80 лет, общий износ составил 50%.

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