Товарный поезд сбил грузовик на переезде в Татарстане

ТАСС, 12 ноября. Товарный поезд сошел с рельсов при столкновении с грузовиком в Татарстане, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около 19:40 около населенного пункта Новониколаевский товарный поезд столкнулся на переезде с грузовиком. Погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

Из шести цистерн поезда опрокинулись три, в которых находится пропан. Еще одна сошла с рельсов. Задержки в движении поездов нет. Уточняется информация, была ли разгерметизация цистерн.

В новость внесена правка (21:04 мск) - передается с исправлением места аварии, правильно - Татарстан