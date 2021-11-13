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Посетитель кафе ранил двух мужчин во время конфликта в центре Москвы

Мужчина скрылся с места происшествия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Посетитель кафе в центре Москвы ранил двух мужчин во время конфликта. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщили в ГУ МВД по Москве.

"На улице Неглинная, дом 15 между двумя гражданами произошел конфликт, в который вступил еще один человек и попытался их разнять. Один из участников конфликта острым предметам причинил двум гражданам телесные повреждения", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

После нападения мужчина скрылся, ведется его розыск. Пострадавших передали медикам, им оказывается необходимая помощь.

По данным источника в правоохранительных органах, конфликт произошел в кафе.

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