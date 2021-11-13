Танкер для перекачки топлива с севшего на мель у Находки контейнеровоза прибыл на место ЧП

ТАСС, 13 ноября. Танкер, на который будут перекачивать топливо с севшего на мель 9 ноября у берегов Находки в Приморье контейнеровоза Rise Shine, прибыл к месту ЧП, сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.

"Судно уже на месте, его ставят на якорь. Второй ряд боновых заграждений не устанавливали, наоборот, отвели [первый], чтобы поставить танкер. Водолазные работы пока не начались", - сказал Агаревский.

Контейнеровоз сел на мель 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуировали. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не началось из-за сильных волн и низкой видимости.