Пострадавшего в ДТП с "Газелью" и поездом в Красноярском крае переведут в краевую больницу

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших при столкновении "Газели" и поезда в Лесосибирске Красноярского края оценивается как тяжелое. Решается вопрос о переводе одного из них из районной в Красноярскую краевую больницу, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минздрава региона.

Авария произошла накануне на перегоне Абалаково в Лесосибирске. На железнодорожном переезде столкнулись товарный поезд и грузопассажирская "Газель". В результате погибли пять человек, двое получили травмы, один из них водитель "Газели". Состав не сошел с рельсов, нарушений в графике движения нет.

"Пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Необходимая медпомощь оказывается. Состояние тяжелое. Решается вопрос о переводе одного пациента в Красноярскую краевую больницу по стабилизации состояния", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы краевого главка МВД, в машине с работы в гостиницу ехали сотрудники одного из предприятий, по данным прокуратуры региона - АО "Мостострой-11". Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, водитель грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.